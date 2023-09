Nach Fällen in Neuss Gefährliche Mutproben auch auf Moerser Kirmes?

Moers/Neuss · Auf der Kirmes in Neuss haben Fahrgäste ein Fahrgeschäft offenbar zweckentfremdet. Jetzt steht das Gerät in Moers auf dem Kastellplatz. Was der Betreiber des Karussells und das DRK zu den vermeintlichen Mutproben sagen.

04.09.2023, 17:00 Uhr

„Mama Caramba“ bietet Platz für 30 Personen. Es besteht aus einer runden Plattform, die sich nicht nur im Kreis dreht, sondern auch hin und her bewegt. Foto: Norbert Prümen

Von Simon Janßen und Julia Hagenacker

Sein Karussell steht mittlerweile auf dem Moerser Kastellplatz, doch der vorangegangene Aufenthalt auf der Neusser Kirmes beschäftigt Alexander Jansen noch immer. „Ich bin in fünfter Generation Schausteller. So etwas wie in Neuss habe ich aber noch nie erlebt“, sagt er.