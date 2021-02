Ermahnung an Moerser Politik : Nabu und FFF: Umweltthemen nicht vergessen

Moers Alle Stadtratsfraktionen haben vor der Kommunalwahl mehr Einsatz für den Umwelt- und Klimaschutz versprochen, mahnen die Initiatoren von Fridays for Future (FFF) aus Moers wie auch der Naturschutzbund (Nabu).

Die neue Verordnung gilt nur für neue Baugebiete. Einerseits ist die Wirkung dieser Maßnahme also gering, andererseits markiert die Entscheidung die erste Umsetzung klimafreundlicher Ideen. Auf diese müssten nun aber umfassendere Maßnahmen folgen, wenn den eigenen Zielen entsprochen werden soll, mahnen die Initiatoren von Fridays for Future (FFF) aus Moers wie auch der Naturschutzbund (Nabu). So hätten alle Stadtratsfraktionen vor der Kommunalwahl 2020 mehr Einsatz für den Umwelt- und Klimaschutz versprochen. Das nun in Moers Ausschüsse ersatzlos ausfallen, sorgt für Kritik.