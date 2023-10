Rückgang des Steinkauz-Bestandes Naturschützer aus Moers suchen Eulen-Helfer

Der Nabu Moers/Neukirchen-Vluyn lädt alle Natur- und Eulenfreunde zudem zu einer kleinen Radtour durch typische Reviere des Steinkauzes ein. Die Radtour startet am Sonntag, 8. Oktober um 14 Uhr am Enni-Sportpark in Rheinkamp. Auf der Tour erfahren Teilnehmer etwas über Lebensraum, Fortpflanzung, Nahrung und Gefährdung des Steinkauzes. „Mit etwas Glück kann man die kleinen Eulen im Sonnenschein dösen oder auf dem Boden nach Insekten jagen sehen", sagt Harald Fielenbach, Leiter der Nabu-Ortsgruppe. Bei schlechtem Wetter wird es einen Ersatztermin eine Woche später geben. Die Radtour ist kostenlos, um eine Anmeldung unter der Nummer 0151 18171010 wird gebeten.