Naturschutz in Moers und Neukirchen-Vluyn : Nabu hilft den tierischen Findelkindern

Nabu-Vorsitzender Harald Fielenbach kennt sich in der heimischen Fauna bestens aus und weiß, was zu tun ist, wenn die Tiere möglicherweise in Not geraten sind. Foto: Fielenbach

Futtermangel Derzeit sind viele Jungtiere unterwegs, oft zum ersten Mal in ihrem Leben. Verunglücken sie, hilft der Nabu Moers/Neukirchen-Vluyn den verletzten Tieren. Vorsitzender Harald Fielenbach erklärt, was zu tun ist.

Von Jan Beine

Mehrfach täglich melden sich derzeit Bürger bei Harald Fielenbach, Nabu-Vorsitzender für Moers/Neukirchen-Vluyn. Oft geht es um Vögel, die in Not geraten sind. „Hochsaison ist von April bis Juni. Häufig sind die Tiere jedoch gar nicht in Not“, so Fielenbach. „Die Jungtiere verlassen das Nest und sind nun besonders gefährdet. Dennoch eine völlig natürliche Situation“, versichert er. Die fast fast flügge Nachwuchs von Singvögeln, Eulen, Spechten oder anderen in Moers beheimateten Arten sitzen vermeintlich alleine irgendwo herum, werden aber einige Zeit noch von den Eltern versorgt und entwöhnt, erklärt Fielenbach.

Dieses Foto zeigt ein gefiedertes Findelkind. Foto: Fielenbach

Ist wirklich Hilfe notwendig, beispielsweise, wenn das Tier verletzt ist oder die Altvögel nicht mehr wiederkommen, hilft Fielenbach gerne. Kann er selbst nicht helfen, vermittelt er an Tierärzte und Auffangstationen, die sich mit den Pfleglingen auskennen. Wer andere Wildtiere findet, kann sich ebenso bei Fielenbach melden. So werden Fledermäuse in diesen Tagen sehr häufig gefunden. Im Mai/Juni ist die so genannte „Wochenstubenzeit“, in der die streng geschützten Nachtjäger ihre Jungen aufziehen. Kommt es zu Problemen, greift Fielenbach persönlich ein und pflegt die Tiere gesund, um sie dann möglichst schnell wieder in die Natur zu entlassen. „Eine Babyfledermaus benötigt anfänglich alle zwei Stunden eine spezielle Aufzuchtmilch, ein warmes zu Hause und viel Aufmerksamkeit. Kann man die Tiere aber irgendwann auswildern, so hat sich die ganze Mühe gelohnt“.

Info Ansprechpartner und Kontaktadressen Kontakt Wer unsicher ist, ob ein Tier Hilfe braucht, oder sich für die Natur engagieren möchte, kann sich beim Nabu melden. Kontakt: E-Mail: h.fielenbach@web.de oder telefonisch (Fielenbach): 01516 1494138

Woran erkennt man, ob ein Tier in Not ist? Ob ein Tier in Not ist, ist schwer auszumachen. „Sitzt irgendwo ein Tier – sei es eine junge Dohle, ein Steinkauz oder ein Igel – so sollte man dieses zunächst beobachten“, rät Fielenbach. Anders ist das bei Fledermäusen. „Eine Fledermaus, die bei Tag gefunden wird, braucht Hilfe“, betont er.

Auch eine Zwergfledermaus wurde beim Nabu aufgepäppelt. Foto: Fielenbach

Was tun, wenn man ein vermeintlich hilfsbedürftiges Tier findet? Ist es an einer gefährlichen Stelle (beispielsweise mitten auf einer befahrenen Straße), so kann man es mit Handschuhen zunächst an einen sicheren Ort bringen. Wird es hier von Alttieren gefüttert, sollte man nicht eingreifen. Hat man den Eindruck, dass das Tier Hilfe benötigt, sollte man sich an einen Fachmann wenden. Wildtiere und besonders Fledermäuse sollten grundsätzlich nur mit Handschuhen angefasst werden, da ein Biss die Tollwut übertragen kann. Ein Biss führt zwar in den seltensten Fällen zur Infektion, er wäre aber der einzig mögliche Übertragungsgrund. Bei einem Biss sollte daher stets ein Arzt aufgesucht werden. Vorsicht ist also angebracht, Angst aber nicht nötig.

Häufige Verletzungsursachen „Die größte Gefahr geht heute von Katzen, so genannten Freigängern, aus. Diese domestizierten Tiere richten in den hiesigen Ökosystemen immense Schäden an“, berichtet Fielenbach. Hier stehen die Besitzer in der Verantwortung, Schäden an der Natur zu verhindern. So sollten Katzen ein Glöckchen am Halsband tragen oder beispielsweise Nachts im Haus bleiben.

Rasenmäher Igel werden oft verletzt gefunden, weil sie beim Rasenmähen verletzt werden. „Ganz besonders Mäh-Roboter sind hier eine Katastrophe“, berichtet Fielenbach. Nachts sollten sie daher gar nicht fahren, um die Tiere nicht zu gefährden. Ansonsten gleiche der Garten einem Schlachtbetrieb. „Der Roboter hört ja nicht auf, wenn er das Tier verletzt oder getötet hat, sondern mäht immer weiter.“