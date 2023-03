Wettbewerb in Moers Sie waren erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen und Schüler der Moerser Musikschule beim Regionalwettbewerb ‚Jugend musiziert‘ in Krefeld sehr gute Leistungen gezeigt. Das teilt die Stadt Moers in einer Pressemitteilung mit. Insgesamt 18 Kinder und Jugendliche haben daran teilgenommen – darunter eine Jugendliche aus der Ukraine. Musikschulleiter Georg Kresimon, die Lehrkräfte sowie Vertreterinnen und Vertreter des Förderkreises der Bildungs- und Kultureinrichtung haben den jungen Menschen in einer kleinen Feierstunde für ihren Einsatz gedankt. Kresimon verglich die Teilnahme an dem Wettbewerb mit einer Wanderung: „Gerade der Weg zum Ziel, also zum Vorspiel am Wettbewerbstag, war mit kleinen und größeren Herausforderungen verbunden. Es gab gute und weniger gute Wegstrecken. Und am Ende wart ihr sicher erleichtert und erschöpft.“ Der Leiter der Moerser Musikschule dankte auch dem Lehrpersonal sowie den Eltern und Großeltern, die dabei Unterstützung geleistet haben. Von den 18 Schülerinnen und Schülern in den Kategorien Klavier solo, Drum Set solo und Holzbläserensembles sind alle mit ersten und zweiten Preisen bedacht worden. Für sieben geht es weiter zum Landeswettbewerb, der Ende März in Münster stattfindet.