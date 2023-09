Aktion in Moers Musikschule startet Singoffensive für alle Altersklassen

Vielfältige Angebote für Menschen aller Altersgruppen sollen in kleinen Gruppen Mut machen, die eigene Stimme kennenzulernen und selbstbewusst einzubringen. Ausgehend von „Schlaflieder für werdende und junge Eltern“ (als Säugling beginnt die musikalische Entwicklung) zum „Generationensingen“ bis zum „Singenden Geschenk“, einem Coaching für einen Popsong, gibt es auch Angebote für Einrichtungen, Schulen und Kitas. Ein „Pausensingen“ soll in Unternehmen einen neuen Impuls zur Entspannung im Arbeitsalltag bringen. Mitarbeitende in Kitas und Grundschulen erhalten von der Musikschule Unterstützung zur Stimmbildung mit Kindern und jahreszeitlicher Liedguterarbeitung.