Musiknacht in Moers, Xanten und Rheinberg Enni Night of the Bands kehrt zurück – das ist neu

Insgesamt weniger beteiligte Kneipen, Pubs und Restaurants, weniger Bands und weniger Besucher als in den Vorjahren: In der Grafenstadt war die 17. Auflage der „Enni Night of the Bands“, die vor der Pandemie jedes Jahr in Moers (Oktober), Xanten (November) und Rheinberg (Januar) stattfand, im Mai 2022 trotzdem ein Erfolg. In den Nachbarstädten hingegen fiel die Abfrage bei den Gastronomen verhaltener aus. Termine für die Band-Nacht in Rheinberg und Xanten wurden erst verschoben und dann abgesagt. Auch deshalb wurde die Band-Nacht 2023 für den gesamten Niederrhein abgesagt. 2024 kehrt das Format nun zurück in die Städte.