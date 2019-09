Musik in Moers : Neuer Song punktet mit Gitarren-Solo

Moers Für seinen neuen Song „Ahoi, ahoi!“ holte sich Tom Westborn prominente Unterstützung: „Ich konnte Phil Palmer für eine gemeinsame Aufnahme gewinnen. Er steuerte die Gitarrenparts bei“, sagt der Sänger und Musiker.

„Ich habe mir damals das Live-Video ,On the Night‘ der Dire Straits immer und immer wieder angeschaut. Mark Knopfler mit seiner Band. Mit dabei: Phil Palmer. Es war ein Schlüsselerlebnis“, erzählt der heute 38-Jährige, der schon in seiner Kindheit zur Musik fand. Zwei Jahrzehnte und 800 selbst geschriebene Songs später fasste sich Tom Westborn ein Herz und schrieb den Briten, der mit Künstlern wie Eric Clapton, Tina Turner und Bryan Adams gearbeitet hat, einfach auf Facebook an. Das war 2017. Er versicherte sich, dass er auf der richtigen Seite unterwegs war, schickte dem Gitarristen einen Link zu seiner Webseite, stellte sein Album „Wie Schnee“ vor und fragte ihn, ob er nicht Lust hätte, ihn für einen Song auf der Gitarre zu begleiten. „Seine Antwort lautete: Maybe Tom“, erinnert sich Tom Westborn an den ersten Kontakt zurück. „Später gab er mir seine E-Mail-Adresse“, berichtet der Musiker im RP-Gespräch. Westborn blieb hartnäckig. Und dann ging es plötzlich ganz schnell. „Wir hatten den letzten Kontakt, als Phil Palmer gerade auf Sizilien Urlaub machte. Er hatte Fotos auf Instagram gepostet. Und da versprach er mir, nach den Ferien in Rom sofort ins Studio zu gehen. Am 28. August spielte er mittags tatsächlich drei Akustik- und drei E-Gitarren nebst Solo ein und sendete es mir noch am selben Tag online per Datentransfer-Dienst zu“, erzählt Tom Westborn stolz: „Klingt verrückt, doch es ist tatsächlich passiert.“ Geschenkt bekam er den Einspieler nicht, eine Rechnung wurde mitgeschickt. „Die habe ich gerne bezahlt“, sagt der Musiker. In dem Song „Ahoi, ahoi!“ geht es ums Abschiednehmen von lieben Menschen. „Ich habe mir überlegt, wie man dies positiv und optimistisch zum Ausdruck bringen kann“, erzählt der Künstler. „Ahoi, ahoi“ ist einer von zehn Titeln des neuen Albums „Ich sah Land“. Eine Kostprobe der musikalischen Zusammenarbeit ist auf der Homepage von Tom Westborn zu hören.