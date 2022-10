Musik in Moers : Was den Menschen im Grunde gut sein lässt

StM-Schauspielerin Emily Klinge und ihr Vater Bernd Thiele bringen ein musikalisches Projekt nach Moers. Foto: Norbert Prümen

Moers Schauspielerin Emily Klinge und Musiker Bernd Thiele haben den negativen Schlagzeilen etwas entgegen zu setzen: Musik und ein gemeinsames musikalisches Projekt. Darum geht’s.

Krisen, Kriege, Klimawandel und Pandemie: Schauspielerin Emily Klinge und Musiker Bernd Thiele haben den negativen Schlagzeilen etwas entgegen zu setzen: Musik und ein gemeinsames musikalisches Projekt darüber, dass „die meisten Menschen grundlegend gut sind“, sagt die Schauspielerin, die am Moerser Schlosstheater engagiert ist. Die 27-Jährige, die das Publikum immer wieder mit ihrer Gesangsstimme begeistert, bringt am Freitag, 4. November, ihr erstes Musikprogramm auf die Bühne der Kapelle an der Rheinberger Straße. Dazu hat sie sich familiäre Verstärkung geholt: ihren in Hamburg lebenden Vater Bernd Thiele.

Als Liederabend möchte das Vater-Tochter-Duo den Abend aber nicht verstanden wissen: „Es geht um die Frage, welchen Blick wir auf die Welt haben und wie sehr wir uns von den negativen Schlagzeilen, die immer mehr Angst und Feindseligkeit gegenüber anderen Menschen vermitteln, beeinflussen lassen. Wir finden, es braucht eine andere Einstellung, wie sich Menschen besser begegnen können – auch indem man sich der Dinge besinnt, die entscheidend sind“, betont Bernd Thiele, der dem Projekt auch eigene Kompositionen beisteuert.

Und das geht am besten über die Musik. Das Tochter-Vater-Gespann geht mit Coversongs und Bearbeitungen von Einstürzende Neubauten, Louis Armstrong, Swans, Jack Johnson, Florence and the Machine und vielen anderen an den Start. „Die Bandbreite reicht von Dystopisch bis hin zu Songs, in denen es darum geht, die Welt zu lieben, von Meditation bis zum Tanz“, erläutert Bernd Thiele, der Keyboard, Gitarre, Bassklarinette und Tamtam spielt und mit elektronischen Sounds eine ganze Band auf die Bühne holt. Emily Klinge singt und performt nicht nur, sondern hat passende Texte zum Thema ausgesucht, die die Songs miteinander verbinden sollen. Mit Unterstützung des Schlosstheaters richtet sie die Bühne in der Kapelle ein und sorgt für Videosequenzen, die das Spiel der beiden untermalen sollen. Musik haben Emily Klinge und Bernd Thiele immer schon zusammen gemacht, meistens im familiären Zusammenhang. Die Idee, mit einem musikalischen Abend an die Öffentlichkeit zu gehen, gab es länger, jetzt war die Zeit reif für „Sein oder gut sein“, wie der Titel des Projekts lautet. Die erste Zusammenarbeit läuft harmonisch: „Man kennt sich eben unglaublich gut“, sagt Klinge.

Ansonsten herrscht zwischen Tochter und Vater das Konsens-Prinzip: „So dass jeder zufrieden sein kann.“ In Moers sind bislang fünf Vorstellungen geplant. Emily Klinge und Bernd Thiele können sich aber gut vorstellen, danach gemeinsam mit dem Projekt auf Gastspielreisen zu gehen.