Konzert in Moers : Musikalischer Kurzurlaub in der Stadtkirche

Musikalischer Kurzurlaub in der Stadtkirche

Konzert in Moers

Ganz nah am Publikum: Thomas Böttcher und Claudia Copier in der Stadtkirche. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Pianist Thomas Böttcher und Sängerin Claudia Copier weckten die „Sehnsucht nach der Welt“.

Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und die Moerser Stadtkirche ist gefüllt mit zahlreichen musikbegeisterten Menschen. Der Pianist, Komponist und Arrangeur Thomas Böttcher und die Sängerin Claudia Copier nahmen das Publikum mit ihrem Programm „Sehnsucht nach der Welt – saudade mundial“ mit in die verschiedensten Orte der Welt. Thomas Böttcher genießt vor allem bei Salsa- und Latin-Jazz-Fans großen Respekt. „Aufmerksam wurde ich auf die beiden durch ein privates Konzert. Es hat mir sehr gut gefallen und so kam es, dass die beiden heute hier sind“, sagte Konrad Göke, der die Veranstaltung organisiert hat.

Mit einer Ansprache und Ankündigung der Musiker eröffnete Göke das Konzert. Thomas Böttcher begleitete die Zuschauer selbst mit seiner humorvollen Art durch das Programm: „Ich bin froh, heute hier sein zu dürfen und bedanke mich für die Einladung bei Herrn Göke. Ich hoffe, Sie überstehen das Konzert ohne Jetlag.“ Präzise und gefühlvoll begleitete Böttcher die ausdrucksstarke Sängerin Claudia Copier. Musikalisch streiften sie auf ihrer Reise Kuba, Italien, Argentinien, Frankreich, die Niederlande oder auch Deutschland. Die Lieder wurden in sechs verschiedenen Sprachen gesungen. Inhaltlich ging es um Freude und Trauer, um romantische Liebeserklärungen, erloschene Leidenschaften, eine exotische Feier in der Karibik. Beim Publikum kam die Mischung gut an. Hier vergoss jemand einer Träne, dort gab sich einer mit geschlossenen Augen dem Fernweh hin, und überall wippten die Zuhörer wie entrückt im Takt der Musik mit.