Musik in Moers So sieht das Programm für die Konzertsaison 2024/25 aus

Die Weihnachtskonzerte am 14. und 15. Dezember werden von Gudula Rosa an der Blockflöte begleitet. Rosa ist international bekannt und spielte schon in der Kyoto Concert Hall und der Osaka Miel Parque Hall während einer Konzerttournee in Japan. Traditionell darf am Ende der Konzerte mitgesungen werden. Beide Konzerte finden im Martinstift, Filder Straße 126, in Moers statt. Am 14. Dezember beginnt das Konzert um 19.30 Uhr, am 15. Dezember um 18 Uhr.