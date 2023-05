Internationaler Museumsag in Moers Nachmittags im Museum

Im Schloss erwartete sie dazu gleich am Eingang ein witziges Goldbarren-Gewinnsspiel der Sparkasse am Niederrhein, bei dem es darum ging, die genaue Anzahl verschiedener mittelalterlicher Münzen in einem Glasbehälter zu schätzen. Daneben gab es an vier über den Nachmittag verteilten Terminen unter dem Titel „Escape Game Räuber“ eine spannende Detektiv-Schnitzeljagd durch die derzeit im zweiten Stock des Schlosses gezeigte Sonderausstellung „Räuber der Provinz“. Dabei verfolgten die Teilnehmer mithilfe diverser Hinweise und detektivischer Hilfsmittel wie Taschenlampen und Hüten einen mittelalterlichen Polizisten-Mörder und konnten ihn, je nachdem, wie viele vorgegebene Buchstaben sie an den verschiedenen Verfolgungsstationen fanden, zum Schluss anhand eines vollständigen Lösungswortes dingfest machen.