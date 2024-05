Programm am Pfingstsonntag Ein besonderer Museumstag in Moers

Erdbeerfest Erneut flankiert das Erdbeerfest des Inner Wheel Clubs Moers (ein „weiblicher“ Service-Club, dem in Moers 27 Frauen angehören) den Museumstag. Im Musenhof gibt es Erdbeerkuchen, Marmeladen und andere Leckereien aus Erdbeeren – solange der Vorrat reicht. Dazu verkauft der Club selbst gemachte „Geschenkideen und andere Kleinigkeiten“: Vom Erlös werden die Moerser Tafel sowie der Arbeiter-Samariterbund (ASB) mit seinem Projekt „Wünschewagen“ profitieren. Die Tafel verteilt Lebensmittel an bedürftige Menschen, der ASB erfüllt mit dem „Wünschewagen“ schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Wunsch: Er bringt sie an einen Ort, den sie noch einmal sehen möchten, oder ermöglicht ihnen, etwas Besonderes zu erleben.