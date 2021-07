Kunstnachlass für die Grafenstadt : Museum in Moers wird reich beschenkt

Marcelle Lenzen (links) freut sich mit Wolfgang Thoenes über die Werkschau, die Diana Finkele aus dem Nachlass ihres Mannes zusammengestellt hat. Foto: Norbert Prümen

Moers Die Witwe von Hans Georg Lenzen hat dem Grafschafter Museum den künstlerischen Nachlass ihres Mannes als Schenkung überlassen. Lenzen arbeitete über viele Jahre als Zeichner, Autor, Illustrator, Übersetzer sowie Hochschullehrer in seiner Geburtsstadt. Das Moerser Museum zeigt ab Freitag eine Werkschau.

Marcelle Lenzen hat das Grafschafter Museum und die Stadt Moers reich beschenkt: Sie überließ der Grafenstadt den Nachlass ihres Ehemannes Hans Georg Lenzen – als Zeugnis eines kreativen, künstlerischen und vielseitig interessierten Lebens, das am 2. Juli 1921 in Moers begann. Lenzen arbeitete über viele Jahre als Zeichner, Autor, Illustrator, Übersetzer sowie Hochschullehrer in seiner Geburtsstadt, bis es ihn der Liebe wegen nach Grevenbroich zog. „Er war ein Moerser Jung“, betonte Kulturdezernent Wolfgang Thoenes am Donnerstag und bedankte sich für die umfangreiche Schenkung. Zum 100. Geburtstag des Künstlers zeigt das Grafschafter Museum im Schloss eine kleine Werkschau unter dem Titel „Die Welt als Schauplatz“. Die Ausstellung wird am Freitag, 2. Juli, um 19.30 Uhr eröffnet.

Die Werkschau zeigt nur einen kleinen Teil der enormen Schaffenskraft Lenzens: „Wir haben nicht nur seine Bilder und Objekte übernommen, sondern Kisten voller Notiz- und Skizzenbücher, die er im Laufe seines Lebens angefertigt hatte. Dazu kommen zahlreiche Objekte aus seinem persönlichen Nachlass, die viel über seine Arbeitsweise erzählen“, sagt Museumsleiterin Diana Finkele. „Es ist ein kleines Kuriositätenkabinett und ein großes Glück, den Nachlass so umfassend übernehmen zu können.“ Marcelle Lenzen ist überzeugt, mit dem Grafschafter Museum einen würdigen Ort für das Werk ihres Mannes gefunden zu haben. „Er hat sich immer Sorgen gemacht, was mit seinen Arbeiten geschieht“, erzählt sie. „Und ich saß auf einem Riesennachlass.“

Info Werkschau im Grafschafter Museum Führungen An den Sonntagen, 18. Juli, 15. August und 26. September, jeweils 11 Uhr finden öffentliche Führungen mit Marcelle Lenzen in der Werkschau statt. Auch für Schulklassen werden Führungen angeboten.

Die persönliche Chemie in Moers stimmte sofort. In der Grafenstadt geboren und aufgewachsen, habe Hans Georg Lenzen ein Leben lang von seiner Kindheit gezehrt. „Er hat sich gerne an Moers erinnert.“ Es sei für ihn ein kindliches Paradies gewesen, bis er als 17-jähriger Absolvent des Adolfinums in den Zweiten Weltkrieg ziehen musste und am Ende auch für kurze Zeit in amerikanische Kriegsgefangenschaft kam. Sein Leben habe er, erzählt seine Witwe Marcelle, mal in einem Satz zusammengefasst: „Glück gehabt.“ Er sei ein ausgewiesener Pazifist gewesen, der in seinen Aquarellen die Welt habe feiern wollen, sagt sie. Er habe jedoch auch die Kehrseite in seinen Arbeiten thematisiert – künstlerisch zumeist in der Gouache-Technik, aber auch in seinen kritischen Texten, in denen er sein Unverständnis zum Ausdruck gebracht habe, dass zu viele nichts aus dem Krieg gelernt hätten.

Sein Elternhaus steht noch heute an der Zahnstraße 13 in Moers. Seine Kunst war mehrfach im Peschkenhaus zu sehen. Er hatte von 1946 bis 1950 an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert. Nach kurzer Tätigkeit als freier Autor und Illustrator wurde er Dozent an der Düsseldorfer Werkkunstschule, erhielt für ein Jahr einen Lehrauftrag am Kansas City Art Institute. 1966 wurde er Direktor der Peter-Behrens-Werkkunstschule sowie 1972 Prorektor an der damals neu gegründeten Fachhochschule für Design. Bis 1986 war er dort Professor für Gestaltungslehre und Illustration. In seinem Werk thematisierte Hans-Georg Lenzen immer wieder die „Welt als Schauplatz“: gesellschaftliche Themen in ihrer Vieldeutigkeit, die Bühne mit ihren tragischen oder komischen Gestalten, erläutert Diana Finkele. In der Werkschau im Grafschafter Museum sind jedoch auch seine Arbeiten über das Ruhrgebiet mit seiner vergehenden Industrielandschaft ausgestellt. Wer den Zeichner Lenzen nicht so gut kennt, der hat ihn vielleicht als Übersetzer und Autor schätzen gelernt. Am bekanntesten wurde seine Übersetzung vom kleinen Nick. Außerdem schrieb er eine Reihe zum Teil gereimter Kinderbücher, darunter „Onkel Tobi“.