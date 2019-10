Geschichte in Moers : Demokratie und Frauenbewegung

Die Sonderausstellung im Grafschafter Museum ist bis zum 5. April verlängert. Foto: Stadt Moers

Moers Die Ausstellung „Wählen und Wühlen. Frauen- und Demokratiebewegung vor 100 Jahren“ im Grafschafter Museum geht in die Verlängerung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Ich nehme die Wahl an“: Mit ihrer Unterschrift am 2. Oktober 1920 wurde Martha Müller erste Frau im Moerser Stadtrat. Obwohl bei der ersten Moerser Kommunalwahl mit aktivem und passivem Frauenstimmrecht mehrere Frauen auf den Wahllisten der Parteien gestanden hatten, schaffte 1919 keine Frau den Einzug in das Stadtparlament. Erst durch den Rücktritt eines männlichen Stadtrates konnte Martha Müller nachrücken. Bis die erste Frau in den Moerser Rat gewählt wurde, dauerte es noch länger: Elisabeth Schotes schaffte es 1924.

Wer es noch nicht geschafft hat, sich in der Ausstellung „Wählen und Wühlen. Frauen- und Demokratiebewegung vor 100 Jahren“ im Grafschafter Museum auf Spurensuche nach den ersten weiblichen Moerser Abgeordneten zu begeben, hat dazu noch bis zum kommenden Frühjahr Gelegenheit. Die Ausstellung im Moerser Schloss ist bis 5. April 2020 verlängert. Ab 28. November wird sie in Kooperation mit der Stiftung „Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte“ um eine Ausstellung mit Karikaturen zur Zeit der Weimarer Republik erweitert. Aber auch jetzt gibt es bereits einiges zum Schmunzeln in der Ausstellung. So zum Beispiel die Reaktion von Männern auf die ersten weiblichen Abgeordneten: Keines der befürchteten Übel ist eingetreten. Die Parlamente seien nicht „feminin“ geworden, auch wenn es hin und wieder mal eine „Frauenschlacht um ein Spezialthema des weiblichen Geschlechts“ gegeben habe – so Reichstagspräsident Paul Löbe über die weiblichen Abgeordneten in der Verfassunggebenden Versammlung.

Noch während der Revolution von 1848/49 war das Frauenwahlrecht in der Öffentlichkeit in Deutschland kein Thema gewesen. Zwar kritisierte die Vorreiterin der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland, Louise Otto-Peters, die frühen Demokraten: „Wo sie das Volk meinen, zählen die Frauen nicht mit.“ Doch auch sie wagte öffentlich nicht, die Forderung nach dem Frauenwahlrecht zu stellen. Die erste Frau, die auf Reichsebene das Stimmrecht für Frauen öffentlich forderte, war schließlich die Schriftstellerin Hedwig Dohm 1873. Doch großen Widerhall fand diese Forderung zunächst nicht.

„Können wir nicht wählen, so können wir doch wühlen“ – so lautete Mitte der 1870er Jahre die Losung sozialdemokratischer Frauen. Obwohl sich selbst in der SPD der Befürworter des Frauenstimmrechts, August Bebel, noch 1875 gegenüber seinen Parteigenossen nicht durchsetzen konnte, das Frauenwahlrecht zur Forderung der Sozialdemokraten zu erheben, unterstützten Frauen die Wahlkämpfe der Männer. Mitglied in politischen Parteien durften die Frauen allerdings bis 1908 nicht werden. Frauenvereine, die zu politisch wurden, wie beispielsweise der Frauenverein in Velbert, drohte die Auflösung, den Vorsitzenden Strafverfolgung.

Am Niederrhein und in den angrenzenden Regionen waren es die Vertreterinnen der proletarischen Frauenbewegung, die sich dennoch nicht einschüchtern ließen. „Die Zahl der Aufgerüttelten nimmt sichtlich zu“, berichtet beispielsweise Gertrud Kämmerling 1907 über die Frauenbewegung in Mülheim.