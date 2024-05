Museum in Moers Frauen und Bergbau – Neue Ausstellung auf Schacht IV

So konnte am 17. Dezember vergangenen Jahres in der Werkstatt Meerbeck eine Ausstellung mit acht Bildern eröffnet werden, in der die Geschichte der Frauen erzählt wurde. Diese war bis zum 15. März jeden Sonntag an der Zwickauer Straße zu sehen. Schon bei der damaligen Eröffnung gab es die Idee, die Ausstellung zu vergrößern. So sprachen Ulrike Rauhut und Bettina Engel-Albustin mit sieben weiteren Frauen, um deren Geschichten in sieben weiteren Porträts und vier weiteren Fotos festzuhalten. Das Ergebnis ist die neue Ausstellung, die ab dem 5. Mai im Schacht IV im Moerser Stadtteil Hochstraß zu sehen ist.