Musenhof in Moers : Wo Kinder in den Ferien das Mittelalter erleben können

Moers In der mittelalterlichen Spiel- und Lernstadt „Grafschafter Musenhof“ gibt es für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ein interessantes Angebot – allerdings mit Einschränkungen wegen der Corona-Gefahr.

Leben wie im Mittelalter: Auch in diesem Jahr gibt es für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren wieder ein spannendes Ferienprogramm in der mittelalterlichen Spiel- und Lernstadt „Grafschafter Musenhof“ – ein Areal, das neben dem Moerser Schloss liegt und sich stimmig in die dortige Umgebung einpasst.

Allerdings muss das jetzt vorgestellte Ferienprogramm wegen zum Infektionsschutz mit einigen Einschränkungen leben. Besser so als eine Komplett-Absage, meinen die Veranstalter. Nachdem im Musenhof in den vergangenen Jahren während der letzten drei Ferienwochen täglich zwei Gruppen zu jeweils 30 Kindern an spannenden Spiel- und Bastelaktionen teilnehmen konnten, werden diesmal deutlich weniger Teilnehmer zugelassen: Es wird pro Tag drei Gruppen mit jeweils nur 15 Kindern geben – also insgesamt werden diesen Sommer lediglich 45 Teilnehmer im Alter von sechs bis zwölf Jahren den Ferienspaß genießen können.