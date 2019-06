„Haus & Grund“-Studie : Müllgebühren: Moers auf vorletztem Platz

Moers Haus & Grund hat die Gebühren für 100 deutsche Großstädte abgeglichen. Die Enni kritisiert einen „schiefen“ Vergleich.

(RP) Platz 99 von 100: Auf den ersten Blick könnte ein Ergebnis kaum schlechter ausfallen. Im Auftrag von Haus & Grund hat die IW Consulting GmbH einen Vergleich der Müllgebühren für die 100 größten deutschen Städte vorgenommen. Moers landete dabei erneut auf dem vorletzten Platz. Rechtsanwalt Michael Buser, Geschäftsführer von Haus & Grund Grafschaft Moers, warnt dennoch selbst davor, vorschnelle Schlüsse zu ziehen: „Ein solcher Vergleich muss immer differenziert betrachtet werden“, sagt er. Schon aufgrund der unterschiedlichen Müllgebührenstrukturen in den jeweiligen Kommunen sei es sehr schwierig, einen direkten Vergleich zu ziehen. „Da arbeitet die eine Kommune mit Mindestvolumina, die andere mit flexiblen Abholungsintervallen, eine andere Gemeinde gibt Ermäßigungen bei Nutzung der Biotonne und so weiter und so fort.“ Die Enni kritisierte denn auch die Abfallgebühren-Studie und sagt: ein falscher Vergleich verunsichere die Bürger. Beim Blick in den Gebührenbescheid werde deutlich, dass die Grafenstadt eines der bundesweit fortschrittlichsten Entsorgungssysteme habe, sagt Enni-Vorstand Lutz Hormes. „Moers setzt seit zwei Jahrzehnten voll auf die Wiederverwertung von Abfällen. Unser Konzept ist umweltbewusst, schafft Anreize, Abfall zu vermeiden und hilft, Gebühren zu senken.“