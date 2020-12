Abfallsituation in Moers : Müllgebühren sinken, Altkleidermarkt bricht ein

Gelebte Mülltrennung in der Grafschaft. Ihre Bürger dürfen sich im kommenden Jahr auf eine Senkung der Müllgebühren freuen. Foto: Rumpenhorst/dpa Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

KAMP-LINTFORT/NIEDERRHEIN Im Coronajahr 2020 gibt es so viele Veränderungen auf dem Markt der Abfallwirtschaft wie zuletzt vor knapp 30 Jahren, als der Grüne Punkt eingeführt wurde. Erfreulich in dem Zusammenhang ist es, dass der Bürger das in sein besser gefüllten Geldbörse spürt.

Von Peter Gottschlich

Die Geschichte wird zeigen, inwieweit das Jahr 2020 eine ähnliche Zäsur darstellt wie das Jahr 1991, als die Verpackungsverordnung und damit der „Grüne Punkt“ in Kraft traten. Einiges deutet auf eine vergleichbare Zäsur hin, die zum Teil durch die Coronazeit verursacht ist, zum Teil aber auch durch andere Entwicklungen. Für die Bürger macht sie sich zunächst einmal positiv bemerkbar. Sie haben ab dem 1. Januar deutlich weniger Müllgebühren zu bezahlen – in Moers zum Beispiel rund ein Drittel weniger.

Geringere Abfallgebühren und anderes Anlieferungsverhalten Das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof (AEZ) ist abgeschrieben. Dadurch kann die Kreis Weseler Abfallgesellschaf (KWA)t, die das AEZ die mit den beiden Müllöfen betreibt, die Entgelte stark senken, die sie an den Kreis Wesel berechnet.

Zufällig fällt das Ende der Abschreibung in das Coronajahr. Die Haus- und Sperrmüllmenge aus dem Kreis Wesel ist über die Jahre nahezu konstant geblieben, nachdem im Laufe des Jahres 1997 die beiden Müllöfen nahe der Autobahnabfahrt Rheinberg ganzjährig in Betrieb gingen. Zunächst sank sie jährlich um ein Prozent – oder rund 1000 Tonnen – im Jahr. Das war bis zum Jahr 2015 so, als sie mit 95.000 Tonnen den niedrigsten Stand erreichte. Seitdem steigt sie jährlich um 1000 Tonnen pro Jahr an.

Während die Menge nahezu konstant ist, kommt sie auf andere Art zu den Müllöfen, besonders wenn es Sperrmüll ist. „Viele wollen nicht warten, bis der Sperrmüll abgeholt wird“, sagt Peter Bollig als Geschäftsführer der KWA. „Sie bringen den Sperrmüll direkt zu uns. Deshalb nimmt jedes Jahr der Anteil der Kofferraumlieferungen am AEZ Asdonkshof zu. 2019 waren es mehr als 5000 Tonnen. 2020 wird es noch mehr Tonnage werden, weil in der Coronazeit viele ihre Keller, Garagen und Dachböden entrümpelt haben. Auch an anderen Stellen nimmt die Direktanlieferung zu, zum Beispiel bei der Enni am Jostenhof in Moers.“

Mehr Bioabfall durch mehr Biotonnen Die Menge an Bioabfall ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. „2017 hat auch Xanten, als letzte Kommune auf der linken Rheinseite, die Biotonne eingeführt“, erläutert der KWA-Geschäftsführer die steigenden Zahlen. „Zuvor starteten Wesel und Schermbeck, 2014 und 2015, auf der rechten Rheinseite mit der Biotonne. Für 2020 gehen wir von 32.000 Tonnen Bioabfall aus, so viel wie nie zuvor. Die Menge an Grünschnitt schwankt jedes Jahr. In sehr trockenen Sommern, wie 2018, 2019 und 2020, fällt immer etwas weniger Grünschnitt an.“

Weniger Papier durch digitale Büros Seit dem Rekordjahr 2011 wird jedes Jahr etwas weniger Altpapier gesammelt. „Hier macht sich die Digitalisierung bemerkbar“, sagt Peter Bollig. „In Büros laufen viele Vorgänge papierlos ab. Versandhäuser verschicken keine dicken Kataloge mehr. So gibt es jedes Jahr weniger Altpapier. Gleichzeitig steigen die Bestellungen über das Internet. Durch die Kartons fällt mehr Pappe an, wenn auch nicht so viel, wie man denkt. Die Kartons haben viel Volumen – aber wenig Gewicht. Der Trend der Papierreduzierung überwiegt. In der Summe fällt jedes Jahr weniger Papier und Pappe an.“

Papier und Pappe sind Wertstoffe, deren Verkauf Geld einbringt, um so die Abfallgebühren für den Restmüll zu senken. Da in der Coronazeit die Preise für Rohstoffe und Energie zurückgingen, kann die KWA für Papier und Pappe nicht mehr so viel Geld erzielen wie in früheren Jahren. „Die Erlöse sind geringer“, sagt der Geschäftsführer. „Der Markt funktioniert.“

Altkleider nicht mehr absetzbar Bei Altkleidern ist der Markt mit der Coronazeit zusammengebrochen. „Altkleidercontainer laufen zum Teil über“, erläutert Peter Bollig. „Sie werden manchmal nicht mehr geleert, weil coronabedingt die Absatzwege zu den Abnehmern nicht mehr da sind. Altkleider sind früher beispielsweise oft nach Afrika oder in die Ukraine exportiert worden. Die Lage bleibt angespannt.“

Mehr Kunststoffe sind zu recyceln Zwar ist der Kreis Wesel nicht dafür zuständig, Verpackungen aus Kunststoffen zu sammeln, das erledigen Gesellschaften wie Duales System Deutschland („Der Grüne Punkt“) oder andere Sammelsysteme, die von den Herstellern beauftragt sind. Doch kennt Peter Bollig das grundsätzliche Problem, das mit der Coronazeit verstärkt wurde. „Der Energiepreis ist gesunken“, sagt der KWA-Geschäftsführer. „Dadurch wird die Schere zwischen niedrigen Preisen für Neukunststoffe gegenüber dem teuren Sortieren und Aufarbeiten von Gebrauchtkunststoffen zu Recyclaten, zum Beispiel für die Herstellung von Verpackungen, besonders groß.“