Müllentsorgung in Moers : CDU möchte Abfuhr der gelben Säcke verbessern

Moers Fraktionschef Ingo Brohl fordert ein ein bürgernahes Beschwerdemanagement.

Aufgerissene gelbe Säcke, leere Milchtüten und Plastikbecher, die über die Gehwege fegen – so etwas soll es in Moers künftig möglichst nicht mehr geben. Die CDU will die Abfuhr des Verpackungsmülls verbessern und dafür das zuständige Unternehmen Schönmackers Umweltdienste ins Gebet nehmen. So forderte Fraktionschef Ingo Brohl im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt (ASPU), dass die Verwaltung Vertreter des Dienstleisters zur nächsten Sitzung einlädt. „Wir brauchen für Moers ein bürgernahes Beschwerdemanagement“, so Brohl. „Politik und Bürger müssen erfahren, wer Ansprechpartner ist. Wir brauchen einen einfachen Zugang, damit Probleme direkt adressiert werden können. Wir erwarten Lösungen.“