Moers : Müllabfuhr und Notfallnummern an Pfingsten

Moers Durch das Pfingstwochenende verschieben sich die Abfuhrtermine für Restabfall, Altpapier, gelbe Säcke und Bioabfälle in allen Moerser Bezirken um einen Tag nach hinten. Wie die Enni informierte, leeren die Müllwerker in den Bezirken, in denen sie normalerweise am Montag, 21. Mai, kommen würden, die Behälter erst am Dienstag, 22. Mai. Die Abfuhren an allen weiteren Tagen in dieser Woche verschieben sich ebenfalls um einen Tag - die Freitagsleerungen vom 25. Mai finden am Samstag, 26. Mai, statt. Damit durch den Feiertag nicht zahlreiche Tonnen für einen Tag ungeleert stehen bleiben, empfiehlt die Enni den Blick in den Abfallkalender.

Die Enni ist am Pfingstwochenende rund um die Uhr erreichbar. Die Kundenzentren an der Uerdinger Straße in Moers sowie an der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn bleiben an Pfingstsamstag und Pfingstmontag, 19. und 21. Mai, geschlossen. Die Notfallnummer ist rund um die Uhr erreichbar: 02841 104114.

(RP)