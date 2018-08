Mourning Post hat im Voting die Nase knapp vorn

Niederrhein Rund zehn Tage konnten Leser, Fans und Freunde für ihre Lieblingsband abstimmen, um ihr so den Weg auf die Bühne bei den Enni Nights zu verhelfen.

Drei Bands sind dem großen Sprung auf die Bühnen bei den Enni Nights of the Band einen gehörigen Schritt näher gekommen. Bei dem Onlinevoting zur Aktion „Deine Bühne“ – eine Aktion von Enni und Rheinischer Post – haben sich The Mourning Post (Grevenbroich), MoNoTyp (Moers und Ruhrgebiet) sowie Black Orchid (Xanten) einen eminent großen Vorteil verschaffen können und sich einen Bonus für die entscheidende Juryauswahl erarbeitet.

„Das Ergebnis ist toll. Wir haben so viel Gas gegeben, alles aktiviert an Leuten, was ging, und uns direkt am ersten Tag bei der Abstimmung ganz nach oben gearbeitet“, sagt Ralf von MoNoTyp, die mit 27,3 Prozent nur knapp das Nachsehen haben hinter The Mourning Post.