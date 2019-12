Von Auto erfasst : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in die Klinik. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Moers gekommen. Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Krefelder Straße in Höhe der Einmündung Kranichstraße.

