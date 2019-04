Nach Raser-Unfall in Moers : Nach Raser-Unfall: Trauerfeier für 43 Jahre alte Mutter

Moers Auch Bürgermeister Christoph Fleischhauer nahm an der Zeremonie auf dem Hof der Meerbecker Moschee teil.

Hunderte Menschen haben am Montag bei einer offiziellen Trauerfeier vor der Meerbecker Moschee dem am Donnerstag verstorbenen Opfer eines mutmaßlich illegalen Autorennens gedacht. Auch Bürgermeister Christoph Fleischhauer nahm an der Zeremonie teil. Der Sarg mit der 43 Jahre alten Frau, die am Ostermontagabend auf der Bismarckstraße mit ihrem Kleinwagen zufällig in mutmaßlich illegales Autorennen zwischen einem hoch motorisierten Mercedes AMG und einem Range Rover geriet, soll jetzt in die Türkei überführt werden. Dort wird die zweifache Mutter beerdigt.