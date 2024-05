Fall Kazim Tatar Ermittlungen laufen weiter

An der Eingangstür zur kleinen Änderungsschneiderei an der Homberger Straße in Scherpenberg klebt noch immer das lilafarbene Siegel der Polizei. Das bedeutet: Niemand darf das Siegel brechen und die Räume dahinter, in denen nach wir vor Hosen, Blusen und Mäntel von Kunden an Kleiderstangen hängen, betreten, denn das wäre eine Straftat.