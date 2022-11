Ermordeter Schneider aus Moers Polizei nimmt Sohn und Bekannten von Kazim Tatar fest

In den Abendstunden des gleiches Tages nahmen Ermittler der Duisburger Mordkommission schließlich den 20-jährigen Sohn des Ermordeten an seiner Wohnanschrift in Moers sowie einen 48-jährigen Bekannten aus Neukirchen-Vluyn auf Grund dringenden Tatverdachts fest. Dieser ergab sich anhand mehrerer Zeugenaussagen, der Auswertung von Spuren in der Wohnung des Tatopfers sowie weiterer umfangreicher Ermittlungen.