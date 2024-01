Moerserin hat besten Freund auf Ischia Freundschaft über 1700 Kilometer Entfernung

Moers · Marianna di Costanzo aus Moers und Giovan Giuseppe Mattera von der Insel Ischia kennen sich seit ihrer Schulzeit. Die beiden verbindet ihre Liebe zu der Insel und die gemeinsamen Erlebnisse. Was sie schon zusammen erlebt haben und was Peppe in Deutschland am besten gefällt.

01.01.2024 , 19:34 Uhr

Giovan Giuseppe Mattero (l.) und Marianna di Costanzo kennen sich schon seit mehr als 13 Jahren. Ihre gemeinsame Heimat ist die Insel Ischia in Italien. Hier stehen sie zusammen in Sassi di Matera. Foto: Marianna di Costanzo