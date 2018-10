MoerserFeuerwehrleute üben in Weeze 30 Stunden lang für den Ernstfall

Moers Ein Brand in einem Kraftwerk, ein Hubschrauberabsturz und ein Feuer in einem Studentenwohnheim. Und alles zur selben Zeit. Klingt eher nach einem Super-Gau, doch die Feuerwehrmänner der Einsatzstellen Duisburg und der Kreise Wesel und Kleve sollen auch auf solch ein Szenario vorbereitet sein.

30 Stunden lang übten sie deswegen genau diesen Einsatz am ersten Oktoberwochenende auf der Training-Base am Flughafen Weeze. Unter den 140 Einsatzkräften waren auch zwölf Moerser Feuerwehrleute der Löschzüge Hülsdonk und Scherpenberg.

Seit der Fußball-WM in Deutschland im Jahr 2006 gibt es das System der Feuerwehr-Bereitschaften in NRW bereits. Jeder der fünf Regierungsbezirke hat jeweils fünf Einheiten, die auch über die Landesgrenzen hinaus Hilfe leisten können. So war die Bereitschaft 1 im Regierungsbezirk Düsseldorf 2012 unter anderem beim Oder-Hochwasser in Magdeburg im Einsatz oder unterstützte in Ratingen und Mülheim bei der Beseitigung von Sturmschäden oder einem Großbrand in Krefeld.