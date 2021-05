Texte über das Leben in der Krise : Moerser werden zu Buchautoren

Moers Schreibfreudige Frauen und Männer sind aufgerufen, Texte über das Leben in und mit der Corona-Krise zu verfassen. Im Herbst soll ein Sammelband erscheinen.

Die bisherigen Beiträge schildern auf unterschiedliche Weise, wie sich das alltägliche Leben in und um Moers verändert hat. Die Autorinnen und Autoren beschreiben beispielsweise die ungewöhnliche Stille in der Stadt, Entdeckungen in der Natur, die Bewältigung des Familienlebens mit abenteuerlustigen Kindern oder die stetige Verunsicherung bei der Frage, was gerade erlaubt oder verboten ist. Aber auch Momente der Zuversicht und die Hoffnung auf bessere Zeiten sind immer wieder Themen.