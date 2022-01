Kundgebung auf dem Rathausvorplatz : Moerser werben für Demokratie und Toleranz

Moers Die Bündnisse „Solidarität der Vielen“ und „Moers ist bunt, nicht braun“ hatten für Montagabend zur Kundgebung vor dem Moerser Rathaus aufgerufen. Mehr als 200 Bürger und prominente Redner folgten.

Seit Wochen sind die Initiative „Solidarität der Vielen“ und das Bündnis „Moers ist bunt, nicht braun“ montags in der Innenstadt vor Ort, um gegen Hass und Gewalt von Rechts zu demonstrieren – aber auch gegen das kritiklose Mitlaufen. Fast zeitgleich fanden zuletzt Versammlungen unter dem Titel „Montags in Moers“ statt, mit denen Menschen gegen eine allgemeine Impfpflicht und Corona-Maßnahmen protestieren. So auch an diesem Abend.