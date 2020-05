Prozess in Moers : Moerser wegen Totschlags vor Gericht

Im November war ein Mann durch Messerstiche getötet worden. Am Mittwoch war Prozessauftakt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Vor dem Amtsgericht in Moers hat der Prozess gegen einen 24-Jährigen wegen Totschlags begonnen. Er soll einen 23-Jährigen nach einer Auseinandersetzung an einem Kiosk mit zwei Messerstichen getötet haben.

Von Alexander Florié-Albrecht

Abstandsregeln im Zuhörerraum und Glasscheiben vor Richtern und Anwälten: Auch der Prozess gegen einen 24-jährigen Mann aus Moers wegen Totschlags stand am Mittwoch im Zeichen der Corona-Maßnahmen. Der Angeklagte soll einen 23-jährigen Mann am 9. November 2019 mit zwei Messerstichen vor einem Kiosk an der Homberger Straße in Moers tödlich verletzt haben. Ein Streit über unwirksame Drogen, die das Opfer mit einer weiteren Person verkauft haben soll, soll der Tat vorausgegangen sein. Der Staatsanwalt führte in seiner Anklageschrift aus, dass der 24-jährige Angeklagte gemeinsam mit einem weiteren Mann am 9. November gegen 17 Uhr das 23-jährige Opfer und eine weitere Person an dem Kiosk angesprochen habe, um vom ihm das Schmerzmittel Tilidin zu erwerben, das als Opiat genutzt werden kann.

Nachdem man das Opiat geprüft und als unwirksam eingestuft habe, seien der Angeklagte und zwei weitere Männer gut eine Stunde später zum Kiosk zurückgekehrt, um sich darüber bei den beiden zu beschweren. Die hätten sie mit Schlägen ins Gesicht zunächst weggejagt. Danach hätten sich die drei Männer mit Teleskopstangen und Messern bewaffnet, so die Staatsanwaltschaft. Einer der Männer habe seinen Bruder angerufen, der sie dann gefahren habe. Zu viert seien sie dann zur Homberger Straße an den Kiosk zurückgefahren. Während der Fahrer mit einem Bekannten des Opfers gekämpft habe, seien das wohl unbewaffnete Opfer und die drei bewaffneten Männer aufeinander zugegangen.

INFO Weiteres Verfahren gegen vier Beteiligte Gegen vier weitere beteiligte Männer wird es ein Verfahren wegen gefährlicher „Körperverletzung und Schlägerei mit Todesfolge“ geben. Das Verfahren war im Vorfeld wegen der Corona-Krise abgetrennt worden. Es wird nach Angaben des Richters wohl im Herbst eröffnet.

Der Angeklagte habe da das Opfer erstmals mit dem Messer gestochen, die beiden Männer ihn mit den Stangen geschlagen. Der Angeklagte habe nicht vorgehabt, den 23-Jährigen zu töten, so die Staatsanwaltschaft. Aber er habe bei seiner Aktion „billigend in Kauf genommen“, dass der Angegriffene an dem Stich sterben könne. Alle drei seien anschließend davongelaufen. Das Opfer sei ihnen bis zu deren Auto nachgelaufen und dann wieder zurück zu seinem Freund. Die anderen Männer seien ihm nach, „um den Angriff fortzuführen“, führte der Staatsanwalt weiter aus. Das Opfer habe versucht, mit dem Stab auf den Angeklagten einzuschlagen. Der habe ihn dann mit dem Messer im Brustbein und im Bereich des Herzens getroffen. Der Angeklagte selbst sagte am Mittwoch nichts zu den Geschehnissen – das will er erst am zweiten Verhandlungstag tun. Ausführlich beschrieb er seinen Lebensweg – von seinem Hauptschulabschluss, einer missglückte Dachdeckerlehre und der Arbeit als Stapelfahrer hin bis zum Konsum diverser Drogen seit der Jugendzeit.

Drei der Mitakteure des 9.November, die auch angeklagt sind, aber an diesem Tag als Zeugen geladen wurden, verweigerten die Aussage. Der 27-jährige Fahrer äußerte sich dagegen sehr ausführlich zu den Ereignissen. Er gab an, dass er von seinem Bruder angerufen worden sei, dass er und seine Kollegen „von mehreren Personen mit Messern und Pfefferspray angegriffen“ worden seien. Er habe die drei Männer dann jeweils zu Hause abgeholt, sei mit ihnen zur Homberger Straße gefahren. Dort seien die drei ausgestiegen, die beiden Männer vom Kiosk dann auf sie losgegangen, sagte er aus. Er habe sich schützend mit Hund und Messer vor seinen Bruder gestellt. Ausführlich beschrieb der Zeuge seinen Kampf mit einem der „Angreifer“, der ihn mit dem Messer am Hals verletzt haben soll und eine Bißwunde hinterlassen habe, und den angeblichen Versuch, mit dem Messerknauf, den später Getöteten von dem auf dem Boden liegenden Bruder abzubringen.