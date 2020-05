Corona-Krise : Hilfsfond für Kamerun eingerichtet

Das Afrika-Festival fand eine Zeitlang auf dem Sportplatz des TV Asberg statt. Mit der Veranstaltung trug der Verein sein Anliegen in die Öffentlichkeit. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Der Verein „Wakiki Moers“ unterstützt hilfsbedürftige Menschen in dem zentralafrikanischen Staat. Das Coronavirus verschärft die Lage zusätzlich. Das Geld aus dem Hilfsfond hat vor allem diese Bevölkerungsgruppe im Blick.

Seit 20 Jahren wohnt Roger Nkoum in Deutschland. Der gebürtige Kameruner zog Ende der 90er Jahre nach Moers und gründete hier 2007 den gemeinnützigen Verein „Wakiki Moers“.

Die 18 Mitglieder des humanitären Vereins haben es sich zum Ziel gesetzt hat, Waisenkindern in Kamerun zu helfen, ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen und Verpflegung und Kleidung sowie medizinische Versorgung bereitzustellen. „Wir stammen alle selbst aus Kamerun und wissen, wie schwierig die Lebensumstände vor Ort sind. Für Kinder ohne Eltern ist es ganz besonders hart“, sagt Roger Nkoum. „Leider fehlen uns die finanzielle Mittel, um allen Waisenkindern zu helfen. Darum haben wir insgesamt 50 Kinder – in ganz Kamerun verteilt – ausgewählt, die wir seit 2008 regelmäßig unterstützen.“

INFO Kamerun liegt im westlichen Zentralafrika Lage Kamerun ist ein Land in Zentralafrika. Es grenzt an Nigeria, den Tschad, die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo, Gabun, Äquatorialguinea und den Atlantischen Ozean. Größte Städte sind die Hauptstadt Yaoundé und die Hafenstadt Douala. Einwohner 25 Millionen

Nach Kamerun würde man in erster Linie Geld schicken. „Vor Ort haben wir zwei Partner, die mit dem Geld ganz gezielt die Kinder unterstützen können“, erläutert Nkoum. Spenden wurden unter anderem durch das Moerser Afrika-Festival gesammelt, das seit 2008 auf dem Sportplatz des TV Asberg stattfand. „In den vergangenen Jahren haben wir mit dem Festival pausiert, da wir den damit verbundenen organisatorischen Aufwand nicht mehr stemmen konnten. In diesem Jahr wollten wir eigentlich wieder ein Afrika-Festival starten. Leider kam Corona dazwischen. Nächstes Jahr wollen wir aber auf jeden Fall wieder was auf die Beine stellen“, sagt Nkoum. Er ist guter Hoffnung, dass der Verein das Vorhaben in die Tat umsetzen kann, um auf diesem Weg das Anliegen des Vereins in die Öffentlichkeit zu tragen und darüber dann Spenden zu sammeln. Sich Gehör zu verschaffen, ist in der aktuellen Lage der Corona-Pandemie ungleich schwieriger. Aber nicht minder wichtig, da unterdessen das hochinfektiöse Virus auch den afrikanischen Kontinent erreicht hat.

Der Verein Wakika hat nun deswegen einen Solidaritätsfond eingerichtet hat. „Mein Heimatland Kamerun ist ebenfalls von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Nach offiziellen Zahlen sind aktuell 4890 Personen erkrankt und 165 Menschen gestorben. Durch unsere Kontakte nach Kamerum wissen wir aber, dass die Zahlen nicht stimmen können.“ Abstandsregeln würden kaum eingehalten und zudem würde in Kamerun nur sehr wenig getestet, weshalb die bekannt gegebene Zahl so niedrig ausfällt. Zwar würde auch in Kamerun eine Maskenpflicht und die Pflicht zur Handdesinfektion bestehen, aber viele Menschen können sich die Anschaffung nicht leisten. „Desinfektionsmittel kostet fünf bis sechs Euro, das ist in Kamerun sehr viel Geld“, berichtet Nkoum.

Die Corona-Infektion verschärft die Lebensbedingungen in dem zentralafrikanischen Land, in dem nach Auskunft der Weltbank rund 25 Millionen Menschen leben. „Viele Familien leben in großer Armut. Und das wird noch schlimmer. Wenn es so weiter geht, sterben mehr Leute an Hungersnot an Corona.“

Um die Ausbreitung des Coronavirus in Kamerun einzudämmen, will der Verein Wakika mit dem eingerichteten Soldaritätsfond Masken, Handdesinfektion und Lebensmittel beschaffen und an die ärmsten Familien verteilen.