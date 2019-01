Serie Silicon Moers : Mitarbeiter wählen Arbeitszeiten frei

Frank Scheuermann ist Geschäftsführer der Tectus Transponder Technology GmbH Moers. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS Das IT-Unternehmen Tectus lässt seinen Mitarbeitern Freiheiten, die von diesen geschätzt werden. Es ist ein führendes Unternehmen für Transpondertechnologie bei schwierigen Anwendungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

„Wir sind da im Einsatz, wo der Einsatz der RFID Technologie, der Radio-Frequenz-Identifikation, schwierig wird.“ So beschreibt Geschäftsführer Frank Scheuermann das Einsatzgebiet der Tectus Transponder Technology GmbH. Stellt das IT-Unternehmen doch keine Transpondertechnologie für alltägliche Situationen her, die die meisten von Autoschlüsseln kennen, die eine Wegfahrsperre aufheben, oder von gechippten Haustieren, sondern für nicht alltägliche Situationen.

Die Einsatzorte können schon einmal ölverschmiert und salzig, kalt und heiß sein, zum Beispiel Bohrinseln in der Nordsee. Dort sind Transponder der Tectus im Einsatz, die in Bohrgestängen eingebaut sind. „Die Bohrgestänge haben einem Druck von 830 Bar standzuhalten“, erzählt Frank Scheuermann, der 2004 mit 45 Jahren die Tectus aus einem Vorgängerunternehmen heraus gründete. „Die Bohrgestänge können schon einmal 200 Grad Celsius heiß werden. Die Transponder dürfen sich dann nicht verformen. Deshalb sind sie in einen speziellen Kunststoff eingehüllt, der bis 300 Grad stabil ist. Das Lesegerät, das die Daten aus dem Transponder abruft, ist explosionsgeschützt. Öl kommt ja immer zusammen mit Gas vor, das leicht entzündlich ist.“

Info Unternehmen aus der Informationstechnologie Der Niederrhein hat sich in den vergangenen Jahren zu einem „Tal der Informationstechnologie“ entwickelt. In der neuen Serie „Silicon Moers“ stellt die Rheinische Post neun Unternehmen der Informationstechnologie vor.

Über den Transponder, der fest in ein Bohrgestänge verbaut ist, kann das Lesegeräte zum Beispiel feststellen, welche es genau ist und wie lange es bereits im Einsatz war. „So kann das Ölunternehmen eine vorbeugende Instandhaltung planen“, berichtet der Geschäftsführer für den technischen Bereich. „Teile können rechtzeitig gewartet oder ausgetauscht werden. Dadurch fällt kein Bohrgestänge im laufenden Betrieb aus. Die Arbeit auf einer Bohrinsel steht dann nicht für Stunden still.“

Weil sich die Transponder in der Bohrstange befinden, können sie nicht herausgenommen werden und nur batterielos sein. Deshalb setzt die Tectus auf die RFID-Technologie, bei der Daten auf dem Transponder über Antennen eines Lesegerätes ausgelesen werden, um sie in ein Computersystem weiterzuleiten.

Die Lesegeräte bietet es auch in den Explosionsklassen eins und zwei an, die oft in der Öl- und Chemieindustrie gefordert werden. Seit Mitte 2018 hat es außerdem einen Lesestift „Multipen“ im Angebot, den es wahlweise in der Industrieversion oder in den Explosionsklassen 1 und 2 gibt. Dieser stellt sich automatisch auf niedrige, hohe und ultrahohe Frequenzen ein, also auf LF, HF und UHF.

Dort ist die Transpondertechnologie aus Moers zum Beispiel in Wellen und in riesigen Getrieben eingebaut, wie in Druckanlagen von Zeitungen, Generatoren oder Getrieben von Windkraftanlagen. „Unsere Kunden sind Anlagenbauer, die diese Technologie in großen Anlagen einbauen“, sagt Frank Scheuermann, der mit Geschäftsführer Herbert Thyssen, der für die Finanzen und das Administrative zuständig ist, die Geschäftsleitung bildet. „Immer geht es um vorbeugende Instandhaltung, Wartung und rechtzeitigen Ersatz. Immer sind es maßgeschneiderte Lösungen, weil die Kunden besondere Wünsche haben, die es nicht von der Stange gibt.“