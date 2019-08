GSG-Quiz : Moerser unter den 20 besten Schülerfirmen Deutschlands

Moers Die Schüler organisieren Quizveranstaltungen mit Bewirtung.

Eine Schülerfirma ist ein reales Unternehmen, das zum Beispiel Produkte produziert und verkauft oder Dienstleistungen anbietet. Schüler erledigen als Mitarbeiter oder Geschäftsführer kaufmännische Tätigkeiten und treffen unternehmerische Entscheidungen. Die „GSG-Quiz“-Schüler zum Beispiel organisieren – in Anlehnung an die guten alten Kneipen-Quizze – Quizveranstaltungen mit Bewirtung. Mitmachen kann jeder, der sich anmelde inner- und außerhalb der Schule.