Jahresbilanz : Moerser Tierheim hat 2019 rund 800 Tiere vermittelt

Moers Ein Besuch im Moerser Tierheim kann unterschiedliche Gründe haben. Der schönste Grund ist natürlich, wenn man einem dort untergebrachten Tier ein schönes, artgerechtes und liebevolles neues Zuhause bieten kann.

Viele der Geschöpfe, vor allem Katzen, sind noch nicht gechipt und registriert, so dass bei einem großen Teil der Fundtiere die Besitzer nicht ausfindig gemacht werden können. „Umso mehr freuen wir uns darüber, dass seit November 2019 die Katzenschutzverordnung im Kreis Wesel gilt“, sagt Tierheimleiterin Nicola Kreuzmann. Dadurch werde zukünftig einiges einfacher.

Doch auch so finden nach Angaben des Tierheims viele Tiere ein neues Zuhause. Schwer haben es jedoch solche, die sich nicht ganz so umgänglich präsentieren, dazu zählt auch Bärbel, eine fast dreijährige Boxer-Mischlingdame. „Aber wir sind guter Hoffnung, dass wir auch für sie ein artgerechtes und liebevolles Zuhause finden.“

Unklare Lage in Moers

Unklare Lage in Moers : Yetim fordert Aufklärung über Kinderarztversorgung

Nun gibt es aber auch immer wieder die schönen Momente, die die Mitarbeiter im Moerser Tierheim glücklich machen. Dazu zählt ein kleines „Weihnachtswunder“: Ein seit 13 Monaten in Issum vermisster Kater wurde in Neukirchen-Vluyn einen Tag vor Heiligabend aufgefunden und im Tierheim abgegeben. Da der Kater gechipt und registriert war, konnten die Besitzer ermittelt und informiert werden. Am 24. Dezember konnte dann die Wiedersehensfeier im Moerser Tierheim stattfinden.