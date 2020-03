Moerser Studios : Online-Tipps für Fitnesstraining

Moers Studios zeigen im Internet, wie man sich zu Hause fit halten kann.

„Unsere Physioabteilung ist zwar weiterhin geöffnet, aber den sportlichen Fitnessbereich mussten wir – wie alle anderen Fitness-Center – ebenfalls vorerst dicht machen“, berichtete die stellvertretende Geschäftsführerin Alina Thiede am Telefon. „Da haben wir uns halt diese virtuelle Alternative einfallen lassen.“ Jeden Tag gibt es dabei ein anderes Programm, mal mit und mal ohne häusliche Hilfsmittel, wie gefüllte Wasserflaschen, Getränkekisten oder diversen Möbelstücken. Acht bis zehn Minuten dauern die täglich wechselnden Übungen, die auch von weniger fitten und sogar älteren Menschen mit Hüft- oder Knieproblemen ausgeführt werden können. „Das war uns wichtig. Deswegen gibt es jeden Tag immer zwei Versionen. Eine für sportliche und eine für weniger sportliche Nutzer“, erklärte Alina Thiede. „Ebenso wichtig war uns aber auch, dass sich das Ganze nicht nur an unsere Kunden richtet, sondern an alle, die jetzt zu Hause bleiben müssen und dort vielleicht zu wenig Bewegung haben. Wir sind dafür ja hier genug Experten vor Ort.“ Die setzen sich seit inzwischen mehr als einer Woche jeden Tag zusammen und kreieren, damit es den Benutzern nicht langweilig wird, immer wieder neue Trainingsvarianten, die aber stets eine ausgewogene Mischung aus Dehnungs-, Kraft- und Ausdauerübungen sind.

Demnächst sind außerdem noch zusätzliche Videos mit Ernährungstipps geplant. „Ja sicher machen wir das auch aus Werbegründen“, sagte Thiede zu. „Aber in erster Linie ist es uns einfach eine Herzensangelegenheit, dass die Leute sich in dieser augenblicklichen Situation fit und gesund halten. Und dass ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt.“

Fitness in Corona-Zeiten : So hält man sich im Homeoffice fit

Inzwischen hat das virtuelle Trainingsprogramm des CE10-Centers auch schon Moerser Nachahmer gefunden. So bietet das „Aktiv Sportstudio“ an der Dr. Berns-Straße ebenfalls für alle Interessenten ein Trainingsvideo für daheim an. Weitere Videos werden zurzeit noch gedreht und sollen in Kürze erscheinen. Auch das in der alten Hauptpost befindliche Fitness-Studio „John Reed“ ist mit entsprechenden Videos im Internet aktiv. In diesem Fall jedoch nur für seine Kunden und nicht für die Allgemeinheit.