Moerser Straßen : Tersteegen hat Spuren hinterlassen

Attraktive Wohnadresse am Rand der Innenstadt: die Tersteegenstraße. Foto: pogo Foto: Josef Pogorzalek

Moers Eine Straße am Rand der Innenstadt ist nach dem Prediger und Dichter benannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hedi Meinecke

Die Palette der Erinnerungen an Gerhard Tersteegen in Moers, aber auch darüber hinaus, ist groß. Eine Straße in der Moerser Innenstadt wurde nach ihm benannt, das evangelische Gemeindeamt an der Haagstraße ebenso, ein Gedenkstein am Eingang der evangelischen Stadtkirche ist ihm gewidmet – zudem tragen gleich eine ganze Reihe alteingessener Familien seinen Namen. Das Motiv: Der Theologe und Mystiker der evangelisch-reformierten Kirche wurde in Moers geboren. Eine schlichte Gedenktafel, angebracht unterhalb eines Erkerfensters an der Ecke Kirchstraße / Altmarkt hebt hervor, dass der bedeutende Kirchenliederdichter hier am 25. November 1697 geboren wurde. Er war der jüngste Spross des Moerser Kaufmannes Heinrich Tersteegen und seiner Frau Anna Cornelia, geborene Triboler. Am 3. April 1769 starb er im Alter von 71 Jahren.

Gerhard Tersteegen strebte zunächst den Pfarrerberuf an. Wegen der nicht zum besten bestellten Vermögensverhältnisse der Familie konnte er seinen Plan jedoch nicht verwirklichen. Der Vater starb, als er sechs Jahre alt war, seine Mutter schickte ihn für sechs Jahre auf die Lateinschule Adolfinum, wo er auch Griechisch und Hebräisch lernte. Und im Anschluss daran nach Mülheim an der Ruhr in eine Kaufmannslehre.

Nach der Lehrzeit versuchte sich der junge Tersteegen dort mit mehr oder weniger Erfolg in verschiedenen Berufen – sein Versuch, sich selbstständig zu machen, scheiterte am Ende auch in der Stadt an der Ruhr. Doch hier bekam sein Leben eine entscheidende Wende. In dem „Mülheimer Zirkel“, der sich für mehr „Erbauung in der Kirche“ einsetzte, wurde der Grundstein gelegt für Tersteegens späteres Wirken. Der Hauptinhalt der Tersteegens Lyrik wird in dem Titel „Gott ist Gott, ist Halleluja“ zusammengefasst, heißt es in der Schrift „Gerhard Tersteegen – ein Leben und ein Charakterbild.“ Zu seiner bekanntesten Dichtung gehört „Ich bete an die Macht der Liebe“, die im „Großen Zapfenstreich“ eingebunden ist.

Die Kraft seiner Sprache und seiner Werke bleiben lebendig. Tersteegen war mehr als ein provinzieller Laienprediger – seine internationale Korrespondenz, seine Bücher, seine Kommunikationen und brieflichen Verbindungen schlugen Brücken, schufen Verbindungen – von mehr als 1500 Briefen ist die Rede. Seine Botschaften wurden aufgenommen, gelesen und weitergegeben. Vielen war der Mystiker Seelsorger und geistlicher Führer.