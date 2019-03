Aktion am Niederrhein: Moerser Straßen bleiben bei Earth Hour dunkel

Moers Dieses Ereignis lässt Menschen zusammenrücken: Bei Earth Hour als der weltweit größten Klimaschutzaktion werden am Wochenende zum 13. Mal Millionen Menschen den Globus für eine Stunde in Dunkel hüllen.

Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen werden auch am Niederrhein für eine Stunde das Licht ausschalten. Erstmals wird es dabei in Moers auch auf den Straßen dunkel bleiben. Denn Lutz Hormes will als Vorstand der Enni Stadt & Service wie tausende andere Firmen ein Zeichen setzen. „Wir sind als kommunales Unternehmen und als einer der großen Arbeitgeber der Region den Menschen verpflichtet, uns für die Themen des Klima- und Umweltschutzes einzusetzen“, habe Hormes dies auch mit der Polizei, der Feuerwehr und der Stadt Moers abgestimmt. „Von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr gehen bei uns in der Grafenstadt Straßenlaternen im ganzen Stadtgebiet aus. An Fußgängerüberwegen und bekannten Gefahrenstellen bleiben die Lichter aber wie bei der Nachtabschaltung an.“