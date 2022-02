Moerser Stadtteil : WDR4 beleuchtet Leben in Repelen

Um das Leben in den Wohnsiedlungen für die Bergleute auf der Zeche Pattberg geht es in dem Gespräch mit dem ehemaligen Bergmann Paul Smaglinski. Foto: Petra Verhasselt-Krüll. Foto: Petra Verhasselt-Krüll

Moers-Repelen Die Radioreihe „Mein Dorf“ beleuchtet in vier Beiträgen das Leben im Moerser Stadtteil. Petra Verhasselt-Krüll hat dafür verschiedene Menschen interviewt.

Die Radioreihe „WDR4 Mein Dorf“ beleuchtet vom 1. bis 4. März in vier Beiträgen das Leben in Repelen. Reporterin Petra Verhasselt-Krüll hat dafür Menschen aus dem Stadtteil interviewt. Christa Wittfeld, Vorsitzende des Felkevereins, hat über Pfarrer Emanuel Felke berichtet, der 1894 in das Dorf kam. Sogar Gäste aus den USA und Russland reisten an, um nach der Lehre des „Lehmpastors“ zu kuren. Heute erinnern das Felkemuseum und ein moderner Barfußpfad an diese Zeit.