Moerser Krankenhaus : St. Josef ist fahrradfreundlich mit Zertifikat

Das Moerser Krankenhaus hat sich als einziger Arbeitgeber im Kreis durch den ADFC prüfen lassen.

Der „Fahrradkäfig“ des St.-Josef-Krankenhauses ist meist gut gefüllt. So heißt der vergitterte, für Räder freigehaltene Bereich des Parkhauses im Jargon der Mitarbeiter. 80 bis 100 Beschäftigte des Hauses stellen hier regelmäßig ihre Drahtesel ab – immerhin bis zu ein Viertel der im Dienst befindlichen Belegschaft. Radfahren ist am St. Josef „in“, Und nicht nur das: Als einziges Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen und einzigen Betrieb im Kreis Wesel überhaupt hat der ADFC das Krankenhaus zum „Fahrradfreundlichen Arbeitgeber“ zertifiziert.