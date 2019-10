Solidaritätskundgebung in Moers : Moerser setzen Zeichen gegen Hass

Bei der Gedenkfeier am Synagogenbogen hörten die Teilnehmer auch verschiedene Redebeiträge, unter anderem auch vom Landtagsabgeordneten, Ibrahim Yetim. Foto: Norbert Prümen (nop)

(RP) Viele Moerser haben sich am Samstagabend zu einer Solidaritätskundgebung am Synagogenbogen in Moers getroffen. Der offenbar antisemitische und rechtsextreme Anschlag in Halle an der Saale mit zwei Toten hat viele Menschen auch in Moers schockiert.

