Coronavirus : So schützen sich die Seniorenheime

Die Corona-Krise stellt Pflege- und Seniorenheime vor großen Herausforderung. Weitreichende Schutzmaßnahmen wurden getroffen, um Bewohner und Personal zu schützen. Foto: dpa/Jonas Güttler

Moers Die Corona-Krise trifft die Pflege- und Senioreneinrichtungen besonders hart. Angehörige dürfen die Bewohner nicht mehr besuchen. Die Einrichtungen haben Notfallpläne erstellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Ältere Menschen sind bei einer Corona-Infektion besonders gefährdet. Daher stehen die Seniorenzentren aktuell vor großen Herausforderungen, um das Personal und die Bewohner zu schützen.

Mit dem Erlass der Landesregierung sind Besuche nun grundsätzlich untersagt, wenn sie nicht der medizinischen oder pflegerischen Versorgung dienen oder aus Rechtsgründen erforderlich sind. Die Einrichtungsleitung soll Ausnahmen unter Schutzmaßnahmen und nach Hygieneunterweisung zulassen, wenn es medizinisch oder ethisch-sozial geboten ist.

Info 338 Erkrankungen in den Kreisen Wesel und Kleve Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Wesel liegt bei 176, Stand 25. März, zwölf Uhr. Am Vortag waren es 164 Fälle. In Moers gibt es 29 Fälle, in Kamp-Lintfort acht, in Neukirchen-Vluyn 15. Im Kreis Kleve gab es (Stand 25. März, 15.30 Uhr) 162 Fälle, davon drei in Rheurdt. In Goch gab es einen ersten Corona-Todesfall im Kreis: Dort starb ein 72 Jahre alter Mann.

„Auch wir im Bethanien-Seniorenstift haben keine andere Wahl und unsere Türen ab sofort für Besucher geschlossen“, erklärt Heimleiter Ingo Ludwig. „98 Prozent unserer Bewohner und deren Angehörigen zeigen Verständnis für diese Maßnahme.“ Aber es habe durchaus auch unschöne Diskussionen mit uneinsichtigen Angehörigen gegeben. „Wir haben für Angehörige die Möglichkeit geschaffen, dass sie zu festgelegten Zeiten bei uns vorbei kommen können, um Briefe, Geschenke oder Blumen abzugeben, die wir dann den Bewohnern überbringen“, so Ludwig. Bis jetzt habe es in der Einrichtung weder einen Verdachtsfall noch einen bestätigten Coronafall gegeben. Würde der Fall eintreten, hielte man sich an die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen, wie die strikte Einhaltung der Quarantäne. Gemeinsam mit den Ärzten würde dann entscheiden, ob der Patient ins Krankenhaus verlegt werden müsste.

Abdelaziz Charafi, Einrichtungsleiter des Awo-Seniorenzentrum Johannes-Rau-Haus auf der Essenberger Straße in Moers, ist ebenfalls froh, dass es bis jetzt keinen Verdachtsfall in der Einrichtung gab. „Damit das auch hoffentlich so bleibt, hält sich unser Personal natürlich strikt an die Hygienemaßnahmen. Darüber hinaus finden derzeit keine Veranstaltungen und Angebote in den Gemeinschaftsräumen statt“, so Charafi. Wegen der Corona-Epidemie seien nun sämtliche Aktivitäten von den Gemeinschaftsräumen auf die Zimmer verlegt worden, auch die Mahlzeiten nehmen die Bewohner und bewohnerinnen nun auf den Zimmern ein. „Das ist natürlich traurig, aber derzeit leider unerlässlich“, so Charafi. Auch hier ist laut Erlass das Betreten des Seniorenzentrums für Besucher komplett untersagt. „Nur unser Pflegepersonal, die Reinigungskräfte sowie medizinisches Personal und Ärzte können noch eingelassen werden“, erläutert Charafi. „Natürlich ist das für alle Betroffenen hart, aber wir müssen alles tun, um eine Infektion in unserem Haus zu verhindern.“

Sollte es trotz aller bestehenden Vorsichtsmaßnahmen zu einer Corona-Erkrankung kommen, griffe ein Pandemieplan, der mit dem Kreis Wesel abgesprochen sei. Demnach müsse die Erkrankung zunächst dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht gemeldet werden. Die infizierte Person müsse umgehend in ein Krankenhaus verlegt werden. „Die Pflege könnten wir hier vor Ort aus Sicherheitsgründen derzeit nicht leisten,“ so Charafi. Anhand von den Dienstplänen könne man gut nachvollziehen, wer Kontakt zu wem hatte – und entsprechend handeln. Alle anderen Bewohner müssten im Fall der Fälle in strengster Quarantäne bleiben.

Ein großes Lob spricht Charafi an das Pesonal des Seniorenzentrum aus: „Hut ab vor unseren Pflegekräften, die derzeit trotz Angst voller Elan die ungewöhnliche Situation so gut meistern. Da kann ich nur einen großen Dank aussprechen.“