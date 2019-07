Gespräch im Rathaus : Moerser Schüler fordern weitere Maßnahmen zum Klimaschutz

Moers Rund um den Klimaschutz in der Stadt ging es bei dem Besuch von Schülerinnen und Schülern bei Bürgermeister Christoph Fleischhauer. Er hatte die Kinder und Jugendlichen im Juni beim KliMo-Treff auf dem Bahnhofsvorplatz eingeladen, um ihre Ideen weiter zu diskutieren und zu vertiefen.

Die Schüler hatten dem Stadtoberhaupt ein Schreiben übergeben, in dem sie zu den Klimaschutzaktivitäten der Stadt Moers weitere Vorschläge formuliert haben. An dem Gespräch im Rathaus nahmen auch Kai Gerhard Steinbrich (Enni), Marc-Alexander Horsters (Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers, ZGM) und der städtische Klimaschutzmanager Giovanni Rumolo teil. Der Bürgermeister lobte das Engagement der Schülerinnen und Schüler verschiedener Stufen und Schulen: „Ihr zeigt einen guten Weg der Partizipation auf und seid quasi die Klimaschutzkommission der Stadt. Eure Anträge werden ernst genommen.“

Insgesamt sechs Themen haben sich für die Arbeit der kommenden Monate herauskristallisiert. Enni und ZGM wollen weiterhin Schuldächer für den Bau von Solaranlagen prüfen. In Moers sind bereits einige damit ausgerüstet. Außerdem wollen die Schüler ein Schreiben an die in Moers vertretenen Fast-Food-Ketten schicken und den Verzicht von Einwegverpackungen fordern. Die Schulgelände sollen künftig mit „Blüh-Arealen“ insektenfreundlicher gestaltet werden. Eine Schülerin schlug vor, die Mensen in den Bildungseinrichtungen weitgehend verpackungsfrei zu gestalten. So wollen die jungen Leute künftig verstärkt auf Einwegbecher oder Verpackungen bei den Pausenbrötchen verzichten.