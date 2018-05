Rückblick auf die Vereinsgeschichte : Moerser Rotkreuzler werden 125 Jahre

Franziska Dietrich, Lisa Marie Feuerer und Miriam Switek (v.l.) in historischer Dienstkleidung. Foto: Klaus Dieker

Moers Das Deutsche Rote Kreuz in Moers wird 125 Jahre alt. Ein Rückblick auf den Beginn als Sanitäts- bereitschaft und ein Blick auf die Gegenwart.

Der Kaffee brodelt, die Erbsensuppe dampft, an einem Stand findet eine Erste-Hilfe-Vorführung statt und Michael Birkner, Vorsitzender des Ortsvereins Moers des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), blickt noch einmal über die Rede, die er anlässlich des großen Ereignisses verfasst hat. So ähnlich wird es am morgigen Sonntag laufen, wenn das DRK seine Tore an der Neustraße für Besucher öffnet, um auf 125 Jahre Vereinsgeschichte zurückzublicken. Was Ende 1892 mit der Idee, eine Sanitätsbereitschaft in Moers zu gründen, begann, wurde am 6. Januar 1893, unter der Leitung von Dr. Beecks mit acht Mitgliedern in die Wirklichkeit umgesetzt.

Die Sanitätskolonne Moers war geboren. Eine steigende Zahl von Einsätzen erforderte mehr Mitglieder, woraufhin die Bürger zur Teilnahme aufgefordert wurden. So kamen 22 neue Mitglieder hinzu und halfen bei Einsätzen- sei es bei Turnfesten oder dem Besuch von Torpedobooten auf dem Rhein.

1910 bekam die Sanitätskolonne Moers die Erlaubnis, das Rote Kreuz zu führen und gründete 1913 den Kreisverband Moers, welcher sich im Ersten Weltkrieg vor der ersten großen Aufgabe sah: Moers wurde Sitz eines Reservelazarettes mit über 1200 Betten. Auch der zweite Weltkrieg forderte bei 2650 Alarmen, darunter 58 Großeinsätze, vollen Einsatz von den Mitgliedern. Nach stetem Wachstum, dem Angebot von Erste-Hilfe-Ausbildungen ab 1949 und dem Einzug in die erste Baracke an der Unterwallstraße 1950, übernahm das Rote Kreuz in Moers 1976 den Katastrophenschutz-Sanitätszug 2.

Noch heute, 125 Jahre nach der Gründung, steht der DRK-Ortsverein Moers im aktiven Dienst im Stadtgebiet Moers bis Xanten. Bei Notfällen auch in Nachbarstädten.



Doch wie genau sieht das eigentlich aus? "Die Hauptaufgabe ist der Sanitätsdienst", sagt Schatzmeister Heinz-Peter Verfürth. Darüber hinaus gebe es eine Einsatzeinheit für den Katastrophenschutz. Auch für Verpflegung, Betreuung und Technik sei das DRK zuständig. "Ein Beispiel sind die 49 Schüler, die von einem Busfahrer zurückgelassen wurden. Bei sowas kümmert sich das DRK dann auch um Unterbringung und Verpflegung", erinnert sich Birkner. Zudem biete das DRK Erste-Hilfe-Kurse und kümmere sich um die Verpflegung der Spender beim Blutspendedienst.

Die meisten Einsätze, wie Sanitätsdienste bei Veranstaltungen, seien geplant. Doch es gäbe eben auch Notfälle und Katastrophen. "Dabei wird dann eine Alarmierungskette bei der Wache Rheinberg ausgelöst, die bei uns auf dem Melder erscheint. Wir kommen hier hin, besetzen Fahrzeuge und fahren dann da hin, wo wir gebraucht werden", sagt Birkner. "In solchen Fällen werden wir von unseren Arbeitgebern freigestellt", ergänzt Verfürth. Er selbst arbeitet hauptberuflich bei der Stadt, denn so wie bei allen der derzeit 60 aktiven Mitglieder, ist seine Arbeit beim DRK ehrenamtlich. Wie lässt sich dieses Ehrenamt mit Hauptberuf vereinbaren? "Das klappt schon. Nach Feierabend geht es eben hier weiter", sagt Birkner. Was also ist die Motivation für ein so zeitintensives Ehrenamt? "Ganz klar Menschen zu helfen und sich sozial zu engagieren. Ich habe hier vor 38 Jahren anstelle der Bundeswehr angefangen und in dieser Zeit eine solche Kameradschaft kennengelernt", sagt er.

Und worauf ist man nach 125 Jahren Vereinsgeschichte stolz? "Dass wir selbst in harten Zeiten noch so viele Leute haben", sagt Birkner. "Vor 30 Jahren hatten wir noch 5000 Fördermitglieder, das ist mittlerweile zurückgegangen, auch altersbedingt. Derzeit haben wir noch 1000 Förderer", erzählt Verfürth. Immerhin.

