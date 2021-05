Neue Location : Moerser Rocknacht wird zum Open-air-Erlebnis

Second Edition sind eine von drei Bands, die in Moers im August wieder vor Live-Publikum spielen sollen. Foto: Moers Marketing

Moers Freunde rockiger Partymusik dürfen am 21. August erstmals auf der großen Wiese hinter dem Enni-Sportpark in Rheinkamp unter freiem Himmel feiern und tanzen.

Die Moerser Rocknacht findet 2021 statt – und zwar unter freiem Himmel. Die Bands seien fest gebucht und auch der neue Austragungsort stehe mittlerweile fest, berichten die Veranstalter Dirk Aberfeld und Michael Zajuntz. So dürfen die Freunde rockiger Partymusik am 21. August erstmals auf der großen Wiese hinter dem Enni-Sportpark in Rheinkamp unter freiem Himmel feiern und tanzen.