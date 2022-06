Wegen geplantem Neonazi-Konzert : Moerser Rat verabschiedet einstimmigen Appell gegen Rechts

Der Stadtrat hat am Mittwoch im Rathaus getagt. Foto: crei Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Anlass für die Erklärung ist ein für diesen Samstag geplantes Konzert in einer Moerser Gaststätte. Zu dem „Balladenabend“ soll auch ein vorbestrafter Neonazi-Aktivist und Liedermacher eingeladen sein.

Einstimmig hat der Stadtrat am Mittwoch einen Appell an die Moerser Stadtgesellschaft verabschiedet. In der Grafenstadt sei kein Raum für jedwede rechte Tendenz, heißt es darin. Und: Jede Bürgerin und jeder Bürger sei aufgerufen, dagegen aufzubegehren.