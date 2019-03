Kultur in Moers: Auf den Spuren eines Nazi-Mitläufers

MOERS Cornelia Niemann zeigte bei den Penguin’s Days eine szenische Collage, in deren Mittelpunkt ihr Vater steht.

Cornelia Niemann ist Jahrgang 1943 und „Generation Heimaturlaub“, wie sie erzählt. Ein Koffer ihrer Mutter wurde über Jahrzehnte gehütet, bis sie sich mit ihrer Schwester traute, ihn zu öffnen. Liebesbriefe der Eltern und Kinderkleidung enthielt er, und zugleich die stille Aufforderung, auf Spurensuche zu gehen. Nach einem Vater, den sie als Kind kaum erlebt hatte, der sich in Krakau während des Kriegs am „Institut für Deutsche Ostarbeit“ als Historiker mit Rechtsgeschichte befasste. Das Amt im Dienst der Besatzungspolitik betrieb Rassenforschung. Sein Vorgesetzter war Hans Frank, Hitlers Generalgouverneur im besetzten Polen, der später bei den Nürnberger Prozesses zum Tode verurteilt wurde.

Das Stück „Möchten Sie Ihren Vater wirklich in den Papierkorb verschieben?“ ist eine Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte. Das Stück spielt auf verschiedenen Ebenen. Cornelia Niemann liest aus den Briefen des Vaters vor, beschreibt Bilder, die sie vom zerstörten Deutschland zum Kriegsende im Kopf hat. In Form einer Collage bringt sie Textpassagen aus dem Buch des Journalisten Niklas Frank „Der Vater. Eine Abrechnung.“ Als Sohn des Generalgouverneurs rechnet Niklas Frank mit den Gräueltaten des Vaters ab. Auszüge druckte in den 1980er Jahre der Stern.

Die Botschaft von Cornelia Niemann machen auch Filmsequenzen deutlich, in denen sie mit Jugendlichen in einer Frankfurter Schule das Stück „Der Koffer“ von Malgorzata Sikorska-Miszczuk probt. Darin geht es um einen Jungen, dessen Vater in Auschwitz ermordet wurde. „Kann man verzeihen, wenn man vergisst?“, lautet eine ihrer zentralen Fragen. Wie gingen Kinder von Kriegsverbrechern mit der Situation um? War ihr Vater ein Mitläufer, ein Werkzeug oder überzeugter Nazi? Aus verschiedenen Briefen nach Kriegsende zitiert Niemann und zeichnet das Bild eines Menschen, der sich ganz zum Schluss dem Widerstand anschloss und sich endlich nach England absetzte, so die Ergebnisse beim Suchdienst. Nach Deutschland, zu seiner Familie, kehrte er nicht mehr zurück.