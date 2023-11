Ordnungsamtschef aus Moers „Das Unbehagen täuscht nicht“

Wie sicher lebt es sich in der Grafenstadt? Unter dem Stichwort „Gefahrenpunkte in Moers“ hat der Initiativkreis Moers ein brisantes Thema in dem Mittelpunkt gerückt. In einer anderthalbstündigen Diskussion beleuchtete Ordnungsamtsleiter Sinan Aydin auch die von der Bürgerschaft bemängelte Sicherheit bestimmter Moerser Straßen und Stadtteile wie Meerbeck und Repelen. „Das Thema ist auf so große Resonanz gestoßen, dass wir Gästen absagen mussten. Es zeigt aber auch, wie stark das Interesse beim Thema subjektive Sicherheit im öffentlichen Raum ist“, erklärte Guido Lohmann, Vorsitzender vom Initiativkreis Moers, zu Beginn der Veranstaltung.