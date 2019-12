Konzert bei Kerzenschein : Ein zweiter Abschied vom Bergbau

Glück auf, der Steiger kommt: Die Sänger in der mit Kerzen illuminierten Halle. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Knappenchor Rheinland sang bei Kerzenschein in der Maschinenhalle von Schacht IV.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Rauhut

Vor einem Jahr ging im Ruhrgebiet eine Ära zu Ende. Mit der Schließung der letzten Steinkohle-Zeche in Bottrop wurde auch in Moers, auf der ehemaligen Zeche Rheinpreußen, der Arbeit unter Tage gedacht. Mit einem Konzert des Knappenchors Rheinland bei Kerzenschein wurde ein bewegender und emotionaler Abschied gefeiert. „Da der Zulauf im vergangenen Jahr so groß war, haben wir beschlossen, die Veranstaltung zu wiederholen“, erzählt Frank Liebert, Vorsitzender des Vereins „100 Jahre Kolonie Meerbeck“. Gemeinsam mit dem Grafschafter Museums- und Geschichtsverein wurde am Samstagabend unter dem Motto „Licht bei der Nacht“ in die Fördermaschinenhalle des Schacht IV geladen. Viele Besucher kamen, darunter auch ehemalige Bergleute. Deren Enkelkinder tauchten in die Welt ihrer Großväter ein, staunten bei einer Führung in eine vergangene Epoche ein. Besonders großes Interesse zeigten sie an den Maschinen. Die riesige Fördermaschine von 1906 ist noch originalgetreu erhalten. 84 Jahre lang hatte das Zweimal-700-PS-Kraftpaket seine Dienste getan, bis 1990 in den Ruhestand geschickt wurde. Im Jahr 2000 war die Restaurierung komplett abgeschlossen. Seitdem kümmert sich der Grafschafter Museums-und Geschichtsverein um das Gebäude und bietet Führungen durch ehemalige Kumpel an.

Mit Schmalzbroten, Glühwein und Brühwürstchen wurden die Besucher am Samstag empfangen und genossen die besondere Atmosphäre des historischen Gebäudes. Die Fördermaschinenhalle wurde durch Kerzen illuminiert. Höhepunkt war das Konzert des Knappenchors. In ihren traditionellen Uniformen mit Goldknöpfen samt Hüten mit grün-weißem Federbusch traten die 30 Sänger in die Halle, in der die Besucher dicht an dicht standen. Unter anderem sang der letzte Bergmannschor am Niederrhein das Lied an die Schutzpatronin der Bergleute: „In allen schweren Stunden, in Not und in Gefahr, sind wir mit dir verbunden, oh heilige Barbara!“ Am Schluss durfte das berühmte „Steigerlied“ nicht fehlen, in das alle Anwesenden einstimmten.

Info Ein Zeugnis der Bergbaugeschichte Der Schacht IV der Zeche Rheinpreußen ist ein Industriedenkmal und Zeugnis der Bergbaugeschichte. Original erhaltene Gebäude, Maschinen und zahlreiche Ausstellungsstücke können besichtigt werden. Von Mai bis Oktober ist das Gebäude nachmittags geöffnet. Gruppenführungen sind jederzeit möglich. Infos 02841 889108 oder E-Mail: schacht4@gmgv-moers.de

„Glück auf!“ – dieser Gruß war auch Thema in der Dokumentation von Frederik Göke, die den Besuchern anschließend gezeigt wurde. Johann Bongers, Jörg Filgers, Helmut Ey und Monika Klömpken berichten im Film „Was wird bleiben“ von ihren Erfahrungen. Die persönlichen Berichte werden durch alte Fotos und Filmaufnahmen ergänzt. „Ich möchte keine Schicht missen“, hieß es zum Beispiel. Hervorgehoben wurde die Kameradschaft unter den Bergleuten, unabhängig von der Herkunft der Kumpel. Schließlich sei der Bergbau von Anfang an ein Schmelztiegel verschiedener Nationen gewesen. „Die Solidarität im Bergbau ist einmalig“, ist eine zentrale Botschaft des Films. Ein Grund dafür war sicherlich auch die große Unfallgefahr und die Notwendigkeit, sich aufeinander verlassen zu können. Bergmann – das war ein sicherer Job. Aber es bedeutete auch Knochenarbeit, Schichtarbeit und ständige Gefahr.