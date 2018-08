Moerser Messdiener treffen im Vatikan Papst Franziskus

Rom/Moers Die Jugendlichen treffen Franziskus bei einer Sonderaudienz im Vatikan.

Strahlender Sonnenschein, 35 Grad und eine Stadt voller Minis: So sind die rund 1.100 Messdienerinnen und Messdiener aus dem nordrhein-westfälischem Teil des Bistums Münster in Rom empfangen worden. Nach etwa 22-stündiger Busfahrt erreichte auch die Gruppe aus Moers am Sonntag die Ewige Stadt.

Die Gruppe aus Moers stimmte sich nach ihrer Ankunft gemeinsam mit den anderen Pilgern aus dem Bistum Münster mit einem Gottesdienst in der Kirche San Bartolomeo all´Isola auf die Wallfahrt ein. Weihbischof Hegge ermutigte die jungen Pilger in seiner Predigt, sich als Friedensmenschen aktiv für den Frieden einzusetzen. Er verdeutlichte dies anhand von Märtyrern des 20. Jahrhunderts, von denen einige zuvor vorgestellt worden waren. Mit Reliquien und Erinnerungsstücken wird in der Kirche auf der Tiberinsel besonders an sie erinnert. So auch an Oscar Romero, der 1980 für seinen Kampf gegen die Unterdrückung der Bevölkerung und die Verbrechen der Militärdiktatur während des Gottesdienstes am Altar ermordet worden ist. „Er hat sich nach dem Motto verhalten: ‚Eure Kugeln haben nicht das letzte Wort‘“, erklärte Hegge und fügte hinzu: „Eine starke Botschaft!“ Menschen wie Oscar Romero oder der selige Kardinal Clemens August Graf von Galen hätten den Auftrag Jesu beim Wort genommen und mit ihrem Leben dafür eingestanden. „Diese Personen haben nicht nur äußerlich den Frieden gesucht, sondern waren in ihrem Herzen von Frieden erfüllt, sie hatten einen inneren Frieden“, sagte der Weihbischof.